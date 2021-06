Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Porto da Folha

Na última quinta-feira, 24, policiais militares do 4º BPM prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro Caraíbas, município de Porto da Folha.

A Guarnição foi acionada por populares que informaram haver um homem portando arma de fogo em um determinado bar. Ao chegar no local e proceder à abordagem dos presentes, verificou que o suspeito estava com um revólver calibre 38, com uma munição não deflagrada.

O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido em flagrante à delegacia de Nossa Senhora da Glória.