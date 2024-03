Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, no bairro Serrano, em Itabaiana. A ação policial ocorreu na madrugada do domingo, 3.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo na noite anterior, quando recebeu a informação, por meio de populares, de que um morador do bairro Queimadas, no mesmo município, estava armado para matar um desafeto.

Com base na denúncia, os militares realizaram buscas pela região e se depararam com um homem de característica compatível, na rua Pedro Diniz Gonçalves.

Ao notar a presença policial, o suspeito apresentou um comportamento estranho, o que levou os policiais a realizarem a abordagem. Durante a busca, o suspeito informou que era egresso do sistema prisional por roubo de veículos com uso de arma de fogo.

O homem estava uma garrucha calibre. 28, que foi apreendida. O suspeito e arma foram levados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE