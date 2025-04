Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam, nesta quarta-feira (2), um homem por receptação de veículo roubado e desarticularam um suposto desmanche de motos no bairro 18 do Forte, Zona Norte da capital.

A ação ocorreu após denúncia de populares, que indicaram a residência com intensa movimentação.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram diversas peças de motocicletas, além de um veículo com restrição de roubo. Informações indicam que o local funcionava como um ponto de desmanche, onde peças de motos furtadas ou roubadas eram armazenadas e possivelmente comercializadas.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por receptação.

A apreensão reforça o trabalho contínuo da Polícia Militar do Estado de Sergipe no combate a crimes contra o patrimônio e na desarticulação de esquemas criminosos na Grande Aracaju.

Fonte: Ascom / PMSE