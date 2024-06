Militares do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaantiga) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas em Nossa Senhora da Glória, Alto Sertão de Sergipe. A ação aconteceu nessa terça-feira (11).

Equipes do BPCaatinga realizavam patrulhamento ostensivo com intuito de inibir ações delituosas no município, quando tomaram conhecimento que um homem comercializava no Bairro Cohab.

Em posse das denúncias, o suspeito foi localizado, e tentou fugir ao notar a viatura da polícia. Na busca pessoal, foram apreendidos oito pinos de cocaína e 81 pedras de crack.

Ainda segundo as informações, ficou constatado que o suspeito responde em regime aberto pelos crimes de tráfico e furto.

O suspeito e os materiais foram encaminhados à Delegacia Regional de Nossa Senhora das Glória.