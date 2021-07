Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Canindé de São Francisco

Policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM), com informações do Núcleo de Inteligência (NI), prenderam, no fim da tarde dessa quarta-feira (14), um homem por tráfico de drogas, no município de Canindé de São Francisco.

Segundo relato policial, a equipe realizava patrulhamento ostensivo no Bairro Olaria, quando foi informada sobre uma boca de fumo na rua do cemitério. Prontamente os militares foram ao endereço indicado, encontrando a proprietária da casa, que autorizou a entrada dos policiais. Ela informou que o entorpecente era vendido por seu marido, que já havia fugido da residência.

Assim que entraram no local, foi possível visualizar algumas trouxas de maconha. Logo em seguida, a mulher reconheceu que havia mais drogas pela casa, e a equipe encontrou uma balança de precisão no quarto e cerca de 70 trouxas de maconha e um pedaço ainda prensado na geladeira.

O suspeito foi encontrado em uma casa da vizinhança. Ele estava escondido em uma área de jardim no interior da residência. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Canindé de São Francisco.

Fonte: Ascom PM/SE