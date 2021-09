Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Canindé

A Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar prendeu um suspeito de tráfico de drogas na Cidade de Canindé do São Francisco na tarde de terça-feira, 31.

A equipe fazia patrulhamento pelo centro da cidade quando avistou dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita, e que tentaram fugir com a aproximação dos policiais, que acompanharam a dupla e interceptaram o veículo. Os dois foram identificados como moradores da cidade de Piranhas, em Alagoas, e um deles egresso do sistema prisional por tráfico de drogas.

Na busca pessoal, foi encontrada uma sacola com maconha, de propriedade do condutor do veículo. Segundo ele, teria comprado a droga de um homem pela quantia de R$ 50,00, em um terreno próximo a um restaurante, na zona rural do município.

As equipes Tático 41 e 42 foram até o local informado e identificaram o suspeito de estar traficando o entorpecente, com outros dois homens que informaram estar ali comprando maconha. Durante a operação, chegou ainda uma terceira pessoas procurando o traficante, que estava com 34 trouxas de maconha para comercializar.

O homem que vendia drogas foi preso e conduzido, juntamente com os outros envolvidos, para delegacia da cidade, para que fossem tomadas as devidas providências.

Ascom PM