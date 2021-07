Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Socorro

Policiais militares da Forca Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5°BPM) efetuaram, no último sábado (17), a prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas ilícitas. A ação ocorreu durante policiamento no Conjunto Marcos Freire I, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a guarnição realizava o patrulhamento pela localidade, momento em que visualizou um homem, em atitude suspeita, conversando com outro rapaz em um veículo de passeio na cor branca, cuja marca e modelo não foi possível identificar, em frente ao Shopping Prêmio, naquela localidade.

Ao perceber a presença policial, um dos indivíduos se evadiu do local, tomando sentido ignorado. O acusado foi alcançado e, após abordagem e busca pessoal, foi localizado um balde que estava de posse do suspeito com aproximadamente 2,4kg de substância semelhante à maconha.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais.

Fonte: Ascom PM/SE