Polícia Militar prende homem sob condicional vendendo drogas em festa junina de Cristinápolis

Na madrugada deste domingo, 26, Militares do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam três homens por tráfico de drogas durante os festejos juninos da cidade de Cristinápolis. Um deles estava em liberdade condicional.

A PM realizava patrulhamento na cidade durante o evento em comemoração ao São João do município, quando avistaram três homens em atitude suspeita na Praça da Bandeira, um dos locais da festa. Durante a abordagem foram encontradas pedras de crack, cocaína e uma quantia em dinheiro com um dos abordados, suspeito de estar comercializando a droga. O segundo envolvido relatou ter sido contratado pelo suspeito para prestar serviços de motoboy durante aquela noite e o terceiro informou que era vizinho do suspeito.

A equipe policial militar também verificou que o indivíduo preso é condenado na justiça por roubo e que está sob regime de liberdade condicional. Diante de todos os fatos, os três foram conduzidos pelos PMs à Delegacia Regional de Tobias Barreto para dar continuidade ao flagrante por tráfico de drogas e quebra da condicionalidade do regime penal.