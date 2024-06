Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam, na tarde dessa segunda-feira (10), uma mulher suspeita de tráfico ilícito de drogas. O flagrante aconteceu no município de Nossa Senhora do Socorro.

Em patrulhamento de rotina na Rua 13, no Complexo Guajará, policiais do Batalhão de Choque receberam informações sobre a ocorrência de um intenso tráfico de drogas em uma residência.

No momento em que averiguavam a denúncia, os agentes visualizaram quando uma mulher utilizou uma das janelas da casa para arremessar um tablete de maconha prensada na direção do quintal.

Diante do flagrante, os policiais militares entraram no local e identificaram a proprietária. Questionada sobre a droga descartada anteriormente, a mulher assumiu a propriedade do material.

Após autorização da suspeita, os policiais revistaram o imóvel e apreenderam mais 25 trouxinhas de maconha, uma pedra de crack, pesando aproximadamente 140 gramas, e nove trouxinhas de cocaína. Além dos entorpecentes, foram apreendidas duas balanças digitais, dois rolos de papel filme, dois celulares, seis cartões de crédito e R$ 106,00.

A mulher foi presa por suspeita de tráfico ilícito de drogas e encaminhada à delegacia para a formalização do flagrante.

Fonte: Ascom PM/SE