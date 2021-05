Polícia Militar prende suspeito de porte ilegal de arma de fogo em Umbaúba

Equipes da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia / 6º BPM) efetuaram, na noite do último sábado (05), a prisão de um homem suspeito da prática de porte ilegal de arma de fogo, no povoado Palmeirinha, localizado no município de Umbaúba.

Segundo as informações policiais, populares relataram que um homem, que estava num caminhão de cor amarela, estaria portando uma arma de fogo e efetuando disparos em via pública.

De posse das informações, a equipe seguiu ao local informado e encontrou o suspeito. Com o homem, de 56 anos, foram encontradas duas munições de calibre 12 e, posteriormente, uma escopeta do mesmo calibre.

O suspeito foi detido e encaminhado a uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.