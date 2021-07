Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Lagarto

Na noite dessa terça-feira, 14, policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas no município de Lagarto, na região Centro-Sul do estado.

Os policiais militares receberam a informação de que estava ocorrendo um intenso tráfico de drogas em uma residência localizada no Bairro Campo da Vila. Ainda de acordo com a denúncia, a venda dos entorpecentes era realizada por um homem egresso do sistema prisional, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Diante das suspeitas, a equipe policial intensificou as rondas na região e localizou o suspeito na porta da residência. Após busca pessoal, ele foi flagrado com dois pinos de cocaína e duas buchas de maconha no bolso da bermuda.

Ao ser questionado sobre a origem dos ilícitos, o suspeito confessou que havia um tablete da maconha prensada escondido em um dos cômodos da casa.

Com o flagrante, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.