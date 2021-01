Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas na cidade de Lagarto

Na manhã dessa terça-feira, 19, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Matinha, município de Lagarto, quando visualizaram um homem cadeirante na porta de sua residência fazendo uso de maconha.

O homem foi abordado e confirmou que fazia uso de entorpecentes. A região onde ocorreu a abordagem é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. A informação que chegou à Polícia é que haveria um cidadão deficiente que realizava o tráfico de drogas naquela região.

Como as características eram semelhantes, os policiais prosseguiram com a abordagem e perguntaram se havia entorpecentes em sua residência. O homem negou ter drogas em casa e autorizou os policiais a entrarem no local dizendo não ter nada de ilícito.

Os policiais, sentindo forte odor de entorpecentes, decidiram vistoriar a residência e logo na entrada da cozinha visualizaram em cima de uma mesa vasto material ilícito. Foram encontrados um tablete prensado de maconha, cerca de 350g; uma balança de precisão, dinheiro trocado e vários papelotes de crack embrulhados em papel alumínio.

O acusado confessou ser dono do material e inclusive disse já possuir outras passagens por tráfico de drogas. Diante dos fatos, o suspeito e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local.

Fonte: Ascom/PMSE