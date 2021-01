Polícia Militar prende suspeito de tráfico ilícito de drogas na zona Sul da capital

Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão prenderam neste domingo, 17, um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas no bairro Santa Maria.

Os policiais realizavam patrulhamento no bairro, quando foram informados por populares que um homem estaria comercializando entorpecentes no conjunto Padre Pedro. Os militares foram até o local indicado e visualizaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação policial, o homem jogou uma sacola e tentou fugir em direção a uma construção. O suspeito foi abordado e flagrado com maconha e dinheiro.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE