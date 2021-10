Polícia Militar prende suspeito por receptação em Porto da Folha

- Advertisement -

Policiais da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) prenderam, na tarde do último sábado (02), um suspeito por receptação de veículo com restrição de roubo/furto no Povoado Lagoa Redonda, município de Porto da Folha.

Segundo relato policial, a guarnição realizava o patrulhamento ostensivo nas imediações do referido povoado, quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita transitando com uma motocicleta que estava sem a placa de identificação.

O condutor foi parado e abordado, sendo feita a busca pessoal e a consulta veicular através do numeral do chassi. Foi constatado que se tratava de uma Honda CG 125 Fan, cor cinza, de placa IAF-4274, proveniente de Aracaju com restrição de roubo/furto. O suspeito informou que havia comprado a motocicleta pelo valor de R $1.300,00 e que confiou no vendedor, não consultando a motocicleta no ato da compra, desconhecendo a referida restrição.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e o suspeito foi preso por receptação. A ocorrência foi autuada e encaminhada para a Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória/SE, para adoção dos procedimentos legais cabíveis.