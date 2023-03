Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Aracaju

Policiais militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam um suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, nesse domingo (13), no bairro Dom Luciano, zona norte de Aracaju.

Segundo informações, os militares realizavam uma operação visando combater a prática de tráfico de drogas na região. Durante os trabalhos, a polícia identificou e prendeu, em flagrante, um suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Com ele, a equipe apreendeu entorpecentes, materiais para embalagem e comercialização de drogas, um revólver calibre .38 e seis munições. O homem foi encaminhado à delegacia da área para as demais medidas cabíveis.