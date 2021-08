Polícia Militar prende suspeitos de envolvimento em sequestro em Lagarto

Na tarde do último sábado (14), militares do 7°Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de dois suspeitos de terem participado do sequestro de uma mulher ocorrido na noite de sexta-feira (13), na cidade de Malhador. A dupla foi rendida no Povoado Colônia 13, localizado no município de Lagarto, região Centro-Sul do Estado.

Segundo relato policial, a guarnição Tático 72 fazia o patrulhamento no referido povoado, quando foi informada sobre uma casa que estaria sendo usada como boca de fumo por um homem que sempre andava armado, e que estaria vendendo duas motos roubadas.

Diante disso, a equipe se deslocou até o local indicado e lá avistou um homem que aparentava portar uma arma na cintura e tentou fugir. Os militares prontamente fizeram a abordagem e encontraram com ele um revólver calibre 32 com a numeração raspada, além de seis munições intactas.

Ainda na denúncia, foi relatado que os entorpecentes eram escondidos em um terreno perto da casa dos suspeitos. Por conta disso, os militares fizeram buscas no terreno e encontraram cerca de 300g de maconha prensada, 80 pinos para acondicionar cocaína, balança de precisão e R$ 110,00 fracionados em cédulas de R$ 2,00. Foram encontradas também duas motos que, segundo um dos homens que estava na casa, teriam sido oferecidas por um amigo que morava vizinho a ele, e que levaria os militares lá para obter mais informações sobre o veículo.

O suposto dono das motos, por sua vez, informou que dois amigos de Itabaiana teriam roubados as duas motos na noite anterior, e que pediu para que ele guardasse. Ao realizar consultas, os policiais constataram que uma das motos teria sido tomada de assalto de uma mulher em Malhador, com a mesma cor e modelo da que pertencia à empresária sequestrada na noite anterior.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia Plantonista, juntamente com as motos e os entorpecentes.

Fonte: Ascom PM/SE