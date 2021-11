Polícia Militar prende suspeitos de porte ilegal de arma e tráfico de drogas em Socorro

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam suspeitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas no São Braz, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial partiu de uma denúncia de perturbação do sossego na localidade. O caso ocorreu no último sábado (13).

De acordo com as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para verificar uma ocorrência de perturbação do sossego. A informação mencionava a presença de um grupo de pessoas e que um dos presentes portava uma arma de fogo.

Três equipes do 5º BPM foram ao local informado e visualizaram um grupo de dez indivíduos e foi identificado que um deles se desfez de uma pacote que estava nas mãos. Ao verificar o material arremessado, foi constatado que se tratava de dez cartuchos de calibre .45.

Diante disso, foi feita a abordagem aos demais participantes do grupo, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao questioná-los sobre quem estaria portando a arma de fogo, foi informado que o suspeito tinha acabado de ir para sua residência, que ficava próxima daquele local.

Com as informações passadas, os policiais se dirigiram até a residência e ao chegarem no local, bateram na porta, que foi aberta por um homem com as mesmas características informadas pelos demais integrantes do grupo, que confirmou seu nome.

A esposa dele se mostrou bastante nervosa e confirmou para os policiais que o esposo tinha uma arma de fogo e que iria entregá-la à equipe. Ela levou os policiais até um dos cômodos da casa e, além da arma, entregou uma quantidade de substância com características semelhantes à cocaína.

Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados até a delegacia com todo o material apreendido para adoção das medidas cabíveis ao caso.