Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam dois homens suspeitos de furtar uma caixa de doações de um estabelecimento comercial no bairro 13 de Julho, Zona Sul de Aracaju. O fato ocorreu neste domingo (6).

De acordo com as informações, os policiais foram acionados para verificar uma ocorrência de furto na Avenida Paulo Barreto de Menezes. No local, funcionários relataram que dois homens entraram no estabelecimento comercial e levaram a caixa de doações que estava sobre o balcão.

Com base nas características físicas dos suspeitos, os militares iniciaram as buscas e localizaram os homens nas proximidades do Ginásio Constâncio Vieira.

Após a abordagem, foi dada voz de prisão, e os suspeitos, juntamente com as testemunhas, foram encaminhados à Central de Flagrantes para as providências legais cabíveis.

Fonte: Ascom / PMSE