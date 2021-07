Polícia Militar prende um homem e apreende um menor por tráfico de drogas em Laranjeiras

Na anoite de ontem, 28, policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam um homem e um menor de idade com 172 trouxas de maconha no Bairro Divinéia na cidade de Laranjeiras.

Os militares faziam rondas de rotina no bairro quando visualizaram duas pessoas em uma bicicleta que tentaram fugir da viatura policial, mas receberam voz de parada e foram revistados.

Os dois tinham em seus bolsos sacolas com várias trouxas de maconha dentro, totalizando 172 unidades.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia para as medidas necessárias.

PMSE.