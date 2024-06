Polícia Militar salva bebê engasgado na Zona Sul de Aracaju

Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) salvaram um bebê que estava engasgado. O fato aconteceu no último sábado, 15, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Durante patrulhamento, a equipe policial foi acionada por três pessoas que estavam passando dentro de um carro e pediram socorro para um bebê, que estava engasgado.

Graças ao empenhos dos militares e do conhecimento técnico em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) tático, um dos profissionais realizou a manobra de Heimlich (procedimentos de primeiros socorros usados ​​para tratar obstruções das vias aéreas superiores por objetos estranhos) e massagem cardíaca para estimular o coração do bebê de cinco meses. O bebê foi reanimado e voltou a apresentar sinais respiratórios e cardíacos.

Em seguida, a criança foi levada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) para que recebesse tratamento especializado, necessário ao caso.



Fonte: Ascom PM/SE