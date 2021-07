Polícia obtém novas informações sobre morte de ex-vereador “Ceceu” de Feira Nova

O ex-vereador de Feira Nova Erivaldo dos Santos, conhecido popularmente como “Ceceu”, foi assassinado no dia 19 de maio, no bairro Santos Dumont, zona Norte de Aracaju. Erivaldo tinha 46 anos.

O crime aconteceu na rua Ismael Pereira, no bairro Santo Dumont, na residência da vítima. As informações apontam que Ceceu recebeu um telefonema e foi até a janela de sua casa, nesse momento, o suspeito, que estava em uma bicicleta, se aproximou e efetuou um tiro, que tirou a vida do ex-vereador.

Agora, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa divulgou a foto da bicicleta que o suspeito utilizava no momento do assassinato. Na imagem abaixo, o rapaz que está utilizando a bike, inclusive, pode ser mais uma vítima do mesmo homem que matou Erivaldo, pois a polícia suspeita que ele tenha tomado de assalto pouco antes de chegar a residência do ex-vereador.

Imagem da possível bicicleta utilizada no momento do crime | Foto: polícia