Polícia Penal flagra mulher tentando entrar com drogas no Copemcan

Policiais penais do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), com o uso do equipamento de revista corporal sem contato, o bodyscan, identificaram uma mulher que tentava entrar com entorpecente na unidade prisional. O caso ocorreu nessa quinta-feira (21).

De acordo com as equipes, a mulher é visitante regular como irmã de um interno da unidade prisional. Ela estava com, aproximadamente, 60 gramas de maconha dentro do corpo. Os policiais penais a flagraram com o bodyscan durante a revista

Primeiramente, ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) onde foi retirada a droga e depois encaminhada à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.