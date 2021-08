Policia procura condutor que atropelou e matou sargento da PM

A policia militar segue a procura do condutor do veículo que atropelou e matou na tarde da última terça-feira, 10, o Sargento Lima.

O acidente ocorreu na rodovia que liga Nossa Senhora de Aparecida/ Nossa Senhora da Glória. De acordo com informações, o sargento estava de folga e resolveu fazer um passeio ciclístico, quando foi atingido por um veículo modelo Fiat Uno.

Ainda de acordo com informações, o condutor evadiu-se do local sem prestar socorro. A policia civil já trabalha para investigar quem seria o autor do atropelamento.

Sargento Lima era morador de São Miguel do Aleixo e residia em Aparecida.