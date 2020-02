Policiais Civis farão paralisação no próximo dia 19

Ato solidário de doação de sangue e duas mobilizações em pontos distintos da capital fazem parte da agenda de paralisação de 24 horas do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) que ocorrerá no próximo dia 19 de fevereiro. As ações ocorrerão ao longo do dia como forma dos policiais civis demonstrarem a insatisfação e revolta com o descaso do governador Belivaldo Chagas perante as demandas da categoria.

“Projetos que tratam da reestruturação da carreira dos policiais civis, bem como de reposição inflacionária, auxílio alimentação e auxílio saúde foram encaminhados no mês de janeiro ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo, e a informação recebida foi de que naquele mesmo mês teríamos retorno por parte do Governo do Estado sobre as demandas de agentes, agentes auxiliares e escrivães da Polícia Civil. Até o momento isso não ocorreu. Diante desse descaso, os policiais civis deliberaram em Assembleia Geral pela paralisação de 24h no próximo dia 19 de fevereiro. Infelizmente o Governo vem mostrando que não merece o nosso esforço e dedicação em uma atividade desempenhada com tantos riscos como a nossa”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

A paralisação do dia 19 se estenderá às delegacias dos 75 municípios sergipanos, entretanto a data na capital contará com três momentos distintos. Primeiro, às 7h, ocorrerá doação de sangue dos policiais civis no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS), que fica na rua Guilhermino Rezende, 187, bairro São José. Em seguida, às 9h, os policiais civis estarão concentrados em um café da manhã em frente ao Palácio dos Despachos, onde novamente buscarão diálogo com o governador Belivaldo Chagas sobre as demandas da categoria. Por fim, às 18h, os policiais civis estarão concentrados na Central de Flagrantes, que fica na avenida Visconde de Maracaju, bairro Santos Dumont.









Sindicato visitará delegacias

Como forma de mobilizar os policiais civis para a paralisação do dia 19, a diretoria do Sinpol/SE iniciará nesta quarta-feira, 12, visitas às delegacias da capital e do interior para dialogar com agentes, agentes auxiliares e escrivães. Assim, o sindicato iniciará as visitas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), às 9h; e pelo Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), às 10h. “A decisão de paralisar as atividades foi deliberada coletivamente, então nosso objetivo é que o policial civil possa participar junto com a gente dessas ações. Precisamos reforçar ao cidadão que não temos medo de trabalho nem dos desafios diários da nossa profissão. E que além disso, merecemos respeito e valorização profissional. Por isso, continuaremos seguindo na luta”, finalizou Adriano Bandeira.

SINPOL