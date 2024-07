No último domingo (31), durante a festa do Mastro em Capela, três policiais militares foram flagrados agredindo foliões com cacetetes. Pelo menos quatro pessoas foram atingidas, incluindo um homem acompanhado de uma criança.

A Polícia Militar informou que o vídeo será analisado e que, se confirmada a ação dos policiais, eles serão identificados e responsabilizados conforme a legislação.

A PM destacou que ofereceu segurança pública durante os mais de trinta dias de celebração sem problemas, mas lamentou o ocorrido no último dia dos festejos.

A corporação também mencionou investimentos constantes em capacitação e cursos para o patrulhamento em eventos.