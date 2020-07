A Polícia Penal Sergipana através de um trabalho investigativo entre o DESIPE e o COPEMCAN, desarticulou um grupo de presos que estavam traficando drogas dentro da unidade e planejando uma fuga para os próximos dias.

O trabalho começou após a apreensão de um drone destinado a entrada de materiais ilícitos para a unidade e no dia de ontem após a conclusão da investigação, os Policiais Penais do COPEMCAN com apoio do GOPE realizaram uma revista minuciosa na ala A do Pavilhão 5, onde foram encontrados: chunchos, celulares, carregadores, uma balança de precisão e uma certa quantidade de maconha.

Os indivíduos identificados foram transferidos e responderão PAD que será encaminhado a Vara de Execução para que os mesmos respondam por seus atos.

A direção do COPEMCAN vem agradecer o apoio da SEJUC, DESIPE, GOPE e aos Policiais Penais do COPEMCAN por ajudarem a manter a unidade cada vez mais segura e tranquila para a sociedade.

Fonte e foto assessoria