Foi preso na madrugada desta terça-feira,03, um policial militar acusado de praticar assaltos nos municípios de Itabaiana e malhador.

De acordo com informações, o militar que ainda não teve o nome divulgado, estaria em uma moto juntamente com um outro comparsa, praticando assaltos já no município de Malhador. uma viatura foi acionada e conseguiu prender em flagrante o militar.

O homem está preso no presidio militar.