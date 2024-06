Na manhã desta quarta-feira, um grave acidente ocorreu na BR-235, no município de Carira, no sertão de Sergipe. O incidente envolveu uma caminhonete que transportava o delegado Dr. Samuel, de Se Pinhão, e o agente da Polícia Civil Jeziel.

De acordo com as informações iniciais, o veículo capotou durante o percurso, resultando em consequências trágicas para o agente Jeziel, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O delegado Samuel foi rapidamente socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), onde está recebendo cuidados médicos.

As autoridades locais já iniciaram a investigação para determinar as causas do acidente. A morte do agente Jeziel é uma grande perda para seus colegas de trabalho e para o estado.