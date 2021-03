Polícias Civil e Militar prende homem por tentativa de homicídio em Glória

Ação conjunta entre a polícia militar e civil da Regional de Glória desvenda a tentativa de homicídio qualificado perpetrado Ediceu Sérgio dos Santos em desfavor de Douglas Guilherme Rosa Santos, fato ocorrido nesta madrugada na feira municipal da cidade de Nossa Senhora da Gória.

Segundo informações repassadas pelas autoridades policiais Eurico Nascimento e Murilo Gouveia, no dia 11/03/2021 ocorreu uma discussão no bairro Joviano Barbosa que levou as agressões recíprocas, sendo que Douglas Guilherme Rosa Santos deferiu algumas pauladas na cabeça de Ediceu Sérgio dos Santos.

Inconformado, este começou a ingerir bebida alcoólica e na posse de uma arma branca saiu no encalço do agressor e o encontrado na madrugada do dia de hoje na feira municipal, ocasião em desferiu algumas facadas que lesionaram Douglas Guilherme Rosa Santos que foi socorrido e devido a gravidade dos ferimentos, encaminhado para o HUSE.

A polícia civil recuperou a arma do crime ainda ensanguentada onde foi apreendida e encaminhada a perícia. A autoridade policial ratificou a voz de prisão emanada pelos policiais militares.

O preso que é egresso do sistema prisional por delitos de mesma natureza confessou o crime e após a lavratura do auto de prisão em flagrante foi encaminhado a Audiência de Custódia para os devidos fins.