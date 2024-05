Durante ação integrada entre as Polícias Civil e Militar, três homens foram detidos por tráfico ilícito de entorpecentes no município de Neópolis nessa quinta-feira, 16. As detenções aconteceram durante investigação numa localidade conhecida como ‘Cidade de Deus’.

Em meio a levantamento de informações na ‘Cidade de Deus’, foi constatada a situação típica de tráfico de drogas ilícitas, com presença de vários usuários no local.

Diante do cenário, um cerco policial foi formado e os investigados capturados em poder de drogas ilícitas semelhantes à maconha e ao crack, além de dinheiro fracionado. O caso foi conduzido à delegacia local.