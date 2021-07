Polícias Militar e Civil prendem dois suspeitos de tráfico e apreendem droga em Poço Redondo

A ação conjunta entre o 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) e a Delegacia de Polícia Civil de Poço Redondo resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico e na apreensão de drogas na cidade de Poço Redondo, no Sertão Sergipano.

Equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento ostensivo no Bairro São José, em Poço Redondo, quando avistaram um suspeito de tráfico que, ao ser abordado, foi flagrado com cinco trouxas de maconha. A partir da primeira prisão, a polícia localizou e prendeu um outro homem, identificado como fornecedor do entorpecente, que foi detido na Estrada de Curralinho Velho.

Nessa segunda abordagem, as polícias apreenderam 171 trouxas de maconha prontas para a venda, outros pedaços da substância, duas balanças de precisão, uma balaclava e uma capa de colete balístico.

A dupla, identificada como Williams Santos de Oliveira, conhecido como “Torroio”, e Cleones dos Santos Rosa, foi presa em flagrante e, junto a todo o material, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município, para a adoção das medidas cabíveis.