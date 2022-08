Polícias prendem autor de homicídio ocorrido no Bairro Industrial

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, com o apoio do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), prendeu Jeandson Santana da Silva, investigado pelo homicídio de um jovem, ocorrido no dia 17 de abril, embaixo da Ponte Aracaju/Bairro dos Coqueiros, no bairro Industrial, em Aracaju. A detenção foi realizada na madrugada do último sábado, 30, no bairro Ponto Novo, também na capital, em cumprimento a mandado de prisão.

Segundo apuração do DHPP, no local do crime ocorria uma festa do tipo paredão, e Jeandson tinha intenção de atingir um antigo desafeto. Ao sacar a arma, um amigo do investigado tentou impedi-lo de atirar, segurando o seu braço. Contudo, esta ação provocou o desvio da trajetória dos disparos, que atingiram, pelo menos, seis pessoas que estavam na festa, inclusive a vítima fatal.

O jovem alvejado foi socorrido, mas acabou falecendo no dia seguinte, no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Diante dos fatos, o DHPP solicitou a prisão do autor disparos, que foi decretada pela Justiça e cumprida no último sábado, enquanto o autor trafegava num veículo. O homem está à disposição do Poder Judiciário.