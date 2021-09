Políticos do sertão pela manhã acende uma luz para Rogério e a noite uma vela para Belivaldo .

A “corrida eleitoral” começou, mesmo que não seja de forma oficial.

E quem está em estado avançado de “campanha” é o senador pelo PT, Rogério Carvalho, que esteve recentemente no município de Canindé de São Francisco em um encontro com prefeitos e lideranças.

ALGUMAS PRESENÇAS CHAMARAM ATENÇÃO

Nena, Prefeita de Monte Alegre, seu esposo Luciano e o vice prefeito Bibia do PT participam de ato de pré-campanha de Rogério Carvalho em Canindé de São Francisco. Seria algo comum, se os camaleões não tivessem participado de atos de pré-campanha de Fábio Mitidieri.

É tipo acender uma vela para Deus e outra para o diabo (Nesse caso, não sabemos quem é quem).

De acordo com informações, Nena é extremamente beneficiada pelo governo do estado, que ainda não oficializou, mas está rompido com o PT.

VEREADOR GAGUINHO DE GLÓRIA

Quem também esteve presente no evento foi o vereador por Nossa Senhora da Glória Gaguinho.

Seria normal, hoje ele é filiado ao PT.

Seria normal se ele não tivesse cargo no governo, desde a época que apoiou o deputado Jairo de Glória. É tipo comer no prato de Belivaldo e tentar a sobremesa na casa de Rogério…

Menino esperto.

SÉRIO OLIVEIRA x CHICO DOS CORREIOS

Quem também deverá ficar em “saia justa” é a relação entre Chico dos Correios e o ex-prefeito Sérgio Oliveira. Os dois negam que uma ruptura pode acontecer, mas essa ruptura é eminente.

É simples, o ex-prefeito Sérgio e sua irmã, atual prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana, são filiados ao PSD, partido de Fábio Mitidieri. Estão filiados por alguma razão.

Chico é PT, partido de Rogério.

Só que ninguém contava com o rompimento precoce entre PT e PSD, nem mesmo os experientes políticos do sertão.

É se Jeferson Andrade se candidatar e pedir apoio ao seu amigo Sérgio Oliveira, como fica?

Sérgio estará em que palanque? O de Fábio ou de Rogério?

Até quando Belivaldo vai aceitar que políticos do sertão, pela manhã acenda uma luz para Rogério e a noite uma vela para o grupo dele?

Ventos de ruptura se aproximam…

Maycon Fernandes/Jornalista DRT 2304/SE