Políticos não dão importância ao isolamento social

O ano eleitoral praticamente fez alguns políticos esquecerem que o Estado de Sergipe vive uma quarentena, e com isso é proibido a realização de reuniões que possam gerar aglomeração.

Ademais, os decretos estadual e municipais proíbem a circulação de pessoas sem a máscara e o fechamento do comércio não essencial.

Além disso, desrespeitar tais medidas pode levar o cidadão a cometer crime de desobediência e crime contra a saúde pública.

Um dos casos que vem chamando a atenção é o do Pastor Léo Rocha, da Igreja Universal do Reino de Deus, que é pré-candidato a vereador em Nossa Senhora do Socorro.

Como se não bastasse desobedecer o isolamento social o Pastor ainda faz questão de postar em suas redes sociais que, literalmente não está nem aí para as recomendações sanitárias.

Recentemente ele fez uma postagem que tinha ido ao lado do Pastor Marcão visitar alguns amigos em São Cristóvão.

Na foto, percebe-se que tanto ele quanto outras pessoas não usam a máscara, e o pior, fazem um churrasco provocando até certa aglomeração.

Marcão também é um pré-candidato a vereador, só que em São Cristóvão.

Quem acompanha suas redes sociais percebe que o próprio Pastor realiza várias publicações a favor do isolamento e pedindo para as pessoas ficarem em casa; que se sair, use máscara.

No entanto, com ele ocorre o contrário. Ele já fez postagem tanto recebendo visitas em sua residência, quanto visitando outras pessoas. Tudo isso registrado pelo próprio pré-candidato.

O pastor Léo Rocha pode até ser bom em pregar a palavra de Deus, mas aparentemente não é bom em seguir e servir de exemplo em meio a Pandemia do Coronavírus.