PORTO DA FOLHA: Confira o resultado da pesquisa realizada pelo IFP se as eleições fossem hoje

No último dia do ano, uma pesquisa foi divulgada pelo Instituto França de Pesquisas, onde mostram os cenários se as eleições fossem hoje no município de Porto da Folha.

ESPONTÂNEA

Miguel de Dr Marcos 26,7%

Rita de Manoel de Rosinha 6,9%

Dr Júlio 6,1%

Manoel de Rosinha 2,9%

Lomanto 1,1%

Anselmo Rito 1,1%

Teixeira Caminhões 0,7%

Demar da Linda França 0,4%

Valdemar 0,4%Bil 0,4%

Nenhum/Branco/Nulo 17,7%

Não sabe 35,7%

CENÁRIOS INDUZIDOS

*CENÁRIO 1*

Miguel de Dr Marcos 41,3%

Rita de Manoel de Rosinha 16,4%

Vanda de Dr Júlio 10,9%

Anselmo Rito 4,4%Lomanto 2,7%

Manoel Lima da Família dos Botão 2,0%

Nenhum/Branco/Nulo 14,0%

Não sabe 8,2%

*CENÁRIO 2*

Miguel de Dr Marcos 46,9%

Rita de Manoel de Rosinha 18,6%

Vanda de Dr Júlio 11,4%

Nenhum/Branco/Nulo 17,2%

Não sabe 5,9%

*CENÁRIO 3*

Miguel de Dr Marcos 49,7%

Vanda de Dr Júlio 19,2%

Nenhum/Branco/Nulo 25,7%

Não sabe 5,5%

CENÁRIO 4*

Rita de Manoel de Rosinha 29,6%

Vanda de Dr Julio 20,6%

Nenhum/Branco/Nulo 40,5%

Não sabe 9,3%

*CENÁRIO 5*

Miguel de Dr Marcos 49,3%

Rita de Manoel de Rosinha 21,7%

Nenhum/Branco/Nulo 22,4%

Não sabe 6,6%

*CENÁRIO 6*

Miguel de Dr Marcos 56,7%

Lomanto 9,3%

Nenhum/Branco/Nulo 27,1%

Não sabe 6,9%

*REJEIÇÃO*

Lomanto 15,8%

Rita de Manoel de Rosinha 17,1%

Miguel de Dr Marcos 11,0%

Manoel Lima da Família dos Botão 4,8%

Vanda de Dr Júlio 4,5%

Anselmo Rito 2,7%

Nenhum/Branco/Nulo 24,7%

Não sabe 19,5%

AVALIAÇÃO DO PREFEITO MIGUEL DE DR MARCOS

Ótima 6,9%

Boa 30,9%

Regular 39,9%P

Péssima 12,0%

Ruim 7,9%

Não sabe/Não respondeu 2,4%