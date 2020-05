Foi divulgado agora a pouco no 9° caso de Covid-19 no município de Porto da Folha. Pela manhã, haviam três casos sob suspeita no município, antes a secretária já havia conformado o 7° caso que foi registrado em um povoado.

Atualmente Porto da Folha é a única cidade no sertão que registrou óbito, mais de 60 pessoas continuam monitoradas.

Sexto caso: Homem de 34 anos

Sétimo caso: Mulher de 22 anos (Povoado)