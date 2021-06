PORTO DA FOLHA: Vaqueiro encontra ossada humana

Uma ossada humana foi encontrada em um pasto no povoado Junco, no município de Porto da Folha, Sertão do estado.

A ossada foi encontrada nessa quinta-feira, 2, pelo vaqueiro de uma fazenda, quando cuidava do gado.

De acordo com informações apuradas pelo Fan F1, o vaqueiro chegou a pensar que a ossada seria d ruma vaca, mas ao se aproximar percebeu que se tratava dos restos mortais de uma pessoa.

A perícia oficial do Instituto de Criminalística de Sergipe (IC) foi acionada para realizar os levantamentos no local. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento dos ossos para posterior identificação, que deve ser feita por odontologistas do órgão.

A orientação é que familiares de pessoas desaparecidas na região procurem a Secretária de Estado da Segurança Pública.

Com informações da Fan F1