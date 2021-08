Posso fazer doces com leite condensado semidesnatado?

O leite condensado é o ingrediente principal de diversos doces brasileiros. O brigadeiro e o pudim, por exemplo, são doces feitos com leite condensado, assim como muitos outros. Um bom leite condensado é caracterizado por ter cor branca amarelada, consistência viscosa e semilíquida, e pelo sabor próprio. Se o produto atende a essas características, se trata de um produto de qualidade.

No supermercado, existem três categorias de leite condensado: integral, semidesnatado e desnatado. Geralmente, os doces vendidos por um distribuidor de doces, são feitos com leite condensado integral. É disparado o mais vendido entre as três categorias e o mais comumente utilizado nas casas e estabelecimentos brasileiros.

É possível fazer doces com qualquer um dos tipos, e, para surpresa de muitos, a diferença entre eles é pequena. Confira a seguir doces que podem ser feitos com leite condensado semidesnatado.

Diferenças entre leite condensado integral e semidesnatado

A classificação do leite condensado foi alterada recentemente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Agora, as empresas são obrigadas a rotular o produto como integral, semidesnatado ou desnatado. Esta nova normativa foi publicada em 2018. Normalmente, doces e sobremesas são feitos com leite condensado integral.

A principal diferença entre as três categorias de leite condensado está no teor de gordura do produto. O leite condensado classificado como integral contém entre 8% e 16% de concentração gordurosa. O teor de gordura do leite condensado semidesnatado fica entre 1% e 8%. Enquanto o desnatado possui teor de gordura inferior a 1%. A diferença de preços é mínima.

Leite condensado semidesnatado é mais saudável?

Esta questão é complexa. Não se pode dizer, apenas pelo fato da diferença de teor de gordura, que o leite condensado semidesnatado é saudável. O problema do leite condensado, de qualquer tipo, é justamente a quantidade de açúcar nestes produtos. Logo, o teor de gordura não é nem de longe o fator que mais prejudica a saúde. Mas, do ponto de vista da gordura, sim, o semidesnatado é mais saudável.

Sugestões de doces com leite condensado semidesnatado

Primeiramente, é importante dizer que qualquer doce feito com leite condensado integral, pode ser feito com leite condensado semidesnatado. E, por que não começar com um dos doces mais populares do Brasil, o famoso brigadeiro? Com fácil preparo, pode ser feito de diversas maneiras. Uma sugestão é utilizar achocolatado em pó, ao invés de chocolate em pó ou em barras.

Além do brigadeiro, existem muitos outros doces que podem ser feitos com leite condensado semidesnatado. Entre as opções mais comuns, estão: pudim, tapioca, musse e arroz-doce cremoso. No entanto, se você estiver disposto a arriscar um pouco mais, existem opções mais inusitadas. Estas, são: limonada suíça com leite condensado, frapê de café, licor de café e curau.