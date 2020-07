Pré-candidata a prefeita de Monte Alegre testa positivo para Covid-19

MONTE ALEGRE, SE (POLÍTICA A JATO) A vice-prefeita do município de Monte Alegre, Valdirene de Aragão, foi internada ontem (14) no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória com o diagnóstico positivo da Covid-19.

Segundo os familiares, ela está com a oxigenação baixa e deverá ficar aos cuidados médicos até a saturação voltar ao normal.

Segue a nota da família:

COMUNICADO

Os familiares vêm por meio desta informar que Dona Valdirene de Aragão testou positivo para o novo Coronavírus.

No momento ela se encontra internada no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória com a oxigenação baixa, mas com o quadro clínico estável e sob os cuidados da equipe médica daquela unidade hospitalar.