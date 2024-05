Em decisão recente, o pré-candidato a prefeito de Porto da Folha, Thiago Santana foi condenado a pagar uma multa por disseminação de fake news contra seu opositor político, Everton Lima.

A Justiça Eleitoral determinou que o pré-candidato deve remover imediatamente todas as publicações falsas de suas redes sociais, incluindo perfis e grupos de WhatsApp, e abster-se de continuar propagando informações incompatíveis com as normas eleitorais.

A decisão judicial, fundamentada na Resolução n. 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral e no art. 36-A da Lei n. 9.504/97, impõe uma multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00.

A sanção visa garantir que o pré-candidato não continue a violar as normas eleitorais, sob pena de sofrer sanções administrativas e criminais adicionais, conforme o art. 347 do Código Eleitoral.

A liminar foi concedida após a análise dos autos do processo n. 0600016-06.2024.6.25.0018, que apontou a divulgação de fatos descontextualizados e sem comprovação mínima sobre a imputação de débito ao senhor Éverton Lima pelo Tribunal de Contas Estadual (TCE).

A acusação baseava-se em conclusões de um Relatório de Inspeção e parecer de um membro do Ministério Público junto ao TCE, sem decisão formal no procedimento referido (PROCESSO TC/003707/2022).

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral enumera critérios para caracterizar propaganda eleitoral negativa antecipada. Primeiramente, a propaganda deve ser divulgada antes do período permitido.

Além disso, deve fazer um pedido explícito de não voto ou desqualificar um pré-candidato, maculando sua honra ou imagem, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

Mesmo sem o pedido explícito de não votos, a imputação de condutas gravíssimas a Éverton Lima , incluindo referência à suposta gestão temerária quando titular da pasta da saúde no município de Gararu, foi suficiente para configurar a infração.

A decisão representa um marco na luta contra a disseminação de fake news no período eleitoral, destacando a importância da veracidade e da responsabilidade na divulgação de informações.

Além do pré-candidato a prefeito aliados e uma página de notícias também foram multados, sendo eles: ELMA SANTOS,ELDER SANTOS, FOLHA DE SERGIPE.COM, JAIR SANTANA, ACÁCIO SANTIAGO ,JUNIOR AILTON e DILANE CABELE.