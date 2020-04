Pré-candidato a prefeito estaria usando ordens de combustível da prefeitura de cidade vizinha

De acordo com informações obtidas pelo Portal Soudesergipe, em uma cidade do sertão sergipano, um pré-candidato a prefeito tem utilizado ordens de Gasolina do município vizinho para se beneficiar.

Ainda de acordo com informações, o pré-candidato além de usar as ordens de gasolina da prefeitura (vizinha), comercializa na própria cidade.

Informações dão conta que as ordens de gasolina, estariam também sendo trocadas como uma espécie de “favor”, para mais tarde se converter em votos.









O Portal Soudesergipe também foi informado de que o Ministério Público já está ciente da situação e logo poderá se iniciar uma investigação, tanto da parte do pré-candidato, como também do fornecedor das ordens.

O Portal Soudesergipe não irá revelar o nome do pré-candidato para não atrapalhar as investigações, mas o que podemos adiantar é que o fato vem ocorrendo e denúncias apontam que o mesmo adquiriu até um veículo com o valor dessas ordens.

PS. Posto, Posto quebrado e capital de alguma coisa.