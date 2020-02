Prefeita de Capela se incomoda com atraso de Banda e Tony Sales revida: “Vai tomar no %$%#$”

O grupo baiano Parangolé era uma das grandes atrações da Festa de Nossa Senhora da Purificação, a Padroeira de Capela. O evento aconteceu durante esse último fim de semana, mas nem tudo foi festa

Incomodada com o atraso da banda, a prefeita do município de Capela, Silvany foi “recepcionar” o cantor na porta da van, onde o mesmo estava, ao sair o cantor foi cobrado pela prefeita que disse: “Aqui você não toca mais”.

O cantor Tony Sales não gostou nenhum pouco da forma em que a prefeita falou e revidou: “Vai tomar no #%$%$”.

O atual esposo da prefeita tentou “defender” a esposa, mas foi contido por seguranças.

Uma nota foi divulgada.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Na manhã de hoje, 2 de fevereiro, por volta das 5h15, aconteceu um episódio lamentável durante a festa de Capela. Após se atrasar por cerca de uma hora e meia antes de se apresentar, Tony Sales, vocalista da banda Parangolé, foi completamente desrespeitoso com a Prefeita Silvany apenas por ter sido questionado sobre o atraso e, consequentemente, sobre, a falta de respeito para com o povo capelense. Diante disso, esclarecemos que a cobrança feita pela gestora pública se deve à preocupação dela com a segurança das pessoas, já que, de acordo com determinação da Polícia Militar, os shows devem ser finalizados até as 6h da manhã, a fim de garantir a tranquilidade e o bem-estar da população. Tal preocupação também é compartilhada por Christiano Cavalcante, esposo de Silvany, que, diante das ofensas, prontamente se colocou em defesa da prefeita.