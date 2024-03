A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nossa Senhora da Glória encaminhou ofício ao Gabinete da Prefeita Nena de Luciano, a fim de que esta proceda com as informações acerca da denúncia formulada ao órgão sobre possíveis irregularidades no cemitério do Povoado Baixa Verde, zona rural do município de Monte Alegre.

As diligências foram motivadas a partir da conversão do procedimento preparatório para inquérito civil, que tem como objetivo apurar a ocorrência de danos ambientais e consumeristas, bem como a necessidade de configurar, na área em referenda, possíveis irregularidades, promovendo diligencias para posterior realização de termo de compromisso de ajustamento de conduta, instauração de ação civil pública ou outras medidas judiciais.

O Ministério Público já havia oficiado a gestora em outro momento, mas não obteve resposta. Diante da inércia, a promotoria renovou o pedido, a fim de obter informações referentes a situação atual deste cemitério público.

Da Redação/Política a Jato