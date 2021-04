PREFEITO DE CHAPECÓ VIRALIZA APÓS FALAR SOBRE AÇÕES DE COMBATE A COVID

O prefeito deu números positivos no combate à pandemia e falou sobre as medidas que o mesmo tomou para praticamente zerar o número de óbitos no município, que chegou a registrar, 20 óbitos por dia.

João Rodrigues, adotou medidas como a testagem em massa e o tratamento precoce para reduzir números da Covid-19 e detalhou as medidas tomadas na cidade e que em um mês reduziu o número de mais de 5 mil contaminados para 300 e desafogou os leitos hospitalares desativando inclusive leitos de UTI semi-intensiva.

Além do tratamento imediato, com acompanhamento médico, foi adotada a testagem em massa com isolamento dos que positivaram para a doença.