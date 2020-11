Prefeito de São de Miguel do Aleixo morre em grave acidente

De acordo com informações extra oficiais um grave acidente envolvendo o atual prefeito que concorria a reeleição Everton Lima, se envolveu em um grave acidente na rodovia que liga São Miguel do Aleixo a Rota do Sertão.

Ainda de acordo com informações, testemunhas que passavam pelo local informaram que o veiculo onde o mesmo estava acabou capotando por varias vezes. Everton Lima chegou a da entrada no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória mas não resistiu aos ferimentos e seu quadro evoluiu a óbito.

Em breve mais informações