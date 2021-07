Prefeitura gasta quase um milhão em manutenção de veículos em apenas um mês

Muitos gestores reclamam da falta de dinheiro durante a pandemia. A “crise econômica” causada pelo avanço do Coronavírus no país, virou motivos de muitas desculpas por parte de gestores por gastos excessivos e em alguns casos esses gastos são um tanto quanto estranhos.

Em Simão Dias, a prefeitura gastou mais de R$ 800 mil com serviços de manutenção e fornecimento de peças para veículos. Aí o leitor pode perguntar:

“Tudo isso em um ano?”

Não, os valores firmados em 07 contratos com a Comercial Trindade e Santos Autopeças LTDA ME (Júnior Autopeças), chegaram a custar 20% acima do valor de mercado.

Nota enviada ao Fan F1

Em nota a Prefeitura de Simão Dias afirmou que a atual gestão encontrou no início deste ano boa parte da frota sucateada, inclusive, sendo manchete em diversos veículos de imprensa. “A gestão anterior demonstrou publicamente que deixou veículos novos, porém, o ex-prefeito em suas redes sociais esqueceu de mostrar a frota abandonada, sendo que a administração que assumiu em janeiro de forma transparente tornou público como foi deixada os veículos. Informações essas exaustivamente destacadas nas manchetes dos conceituados jornais, websites e emissoras de televisão.”

Em relação aos contratos que foram firmados apenas com uma empresa, a Prefeitura de Simão Dias informou que, na época, expediu um Decreto Emergencial para que pudesse conduzir apenas os primeiros noventa dias de administração. “O emergencial foi realizado, inclusive, depois disso, já foi feito todo processo licitatório, onde já houve ganhadores”, finalizou a nota.