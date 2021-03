Presidente anuncia data para pagamento do novo auxílio emergencial

Na última quinta-feira (25), Jair Bolsonaro anunciou a data de início do pagamento do novo auxílio emergencial. O anunciou ocorreu durante a transmissão de uma live.

De acordo com o presidente o pagamento do benefício começa no dia 4 ou 5 de abril e será pago em quatro parcelas, nos valores que variam entra R$ 150 a R$ 375 e será analisado a composição familiar.