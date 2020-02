Presidente do Banese terá que explicar na Alese o fechamento de agências no interior

A Assembleia Legislativa votou e aprovou na tarde desta quarta-feira, 19, um requerimento convidando o presidente do Banese, Fernando Soares da Mota, para prestar esclarecimentos sobre o fechamento de 17 agências no interior do Estado anunciado no início deste mês. A iniciativa é do deputado estadual Georgeo Passos, Cidadania.

Serão fechadas agências nos municípios de Aracaju, Pirambu, Santo Amaro das Brotas, Nossa Senhora Aparecida, Malhador, Rosário do Catete, Riachuelo, Areia Branca, Poço Verde, Siriri, Japaratuba, Cristinápolis, Umbaúba, Indiaroba e Poço Redondo. No lugar, o banco decidiu implementar Pontos Banese para o atendimento à população.

Georgeo explica que a presença do presidente banesiano na Casa será importante para levar os esclarecimentos sobre a decisão de fechar as agências. “Temos que entender a razão do banco tomar essas medidas. Mas também temos que debater os impactos desse fato, que trará graves prejuízos para os clientes bem como para a economia local”, afirma.









Com a aprovação do requerimento, o presidente do Banese comparecerá à Comissão de Finanças da Alese na manhã do próximo dia 3 de março. Também serão

convidados Christiano Rogério Rego Cavalcante, presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, e Ivânia Pereira, presidente do Sindicato dos Bancários do Estado de Sergipe.

“O diálogo é essencial e é importante que a Alese possa participar disso. Vamos ouvir os esclarecimentos do banco, mas também vamos conhecer as críticas daqueles que serão afetados como essa mudança – ou seja, os servidores e os municípios. Esperamos que desse debate possamos chegar a um entendimento do que for melhor para todos”, finaliza Georgeo.

Ascom Georgeo