Primeiros dias do ano terão pancadas de chuva no Rio de Janeiro

Os primeiros dias de 2021 serão chuvosos no Rio de Janeiro. O município entrou em estágio de mobilização à 0h01 de ontem (31) devido ao risco de ocorrências de alto impacto na cidade por causa de chuvas fortes, e permanece assim nesta sexta-feira (1º).

Na tarde de ontem houve incidência de chuva moderada a forte em pontos isolados e temperaturas em elevação, devido a um sistema de alta pressão, segundo o Alerta Rio. A temperatura máxima registrada foi de 39,2°C, às 12h45, na estação Guaratiba.

Para hoje, a previsão do Alerta Rio é de temperaturas em queda, com máxima de 32°C e mínima de 19ºC. O tempo permanece instável, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano, com céu parcialmente nublado a nublado no decorrer do dia e pancadas de chuva, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte, com até 76 km/h.

Amanhã (2), a temperatura continua em queda, com máxima de 27ºC e mínima de 19ºC, céu nublado a encoberto e chuva e vento fracos a moderados. Para domingo (3), o tempo permanece estável, com previsão de chuva isolada, fraca a moderada. Segundo a previsão do Alerta Rio, a temperatura volta a subir na segunda-feira (4), com possibilidade de chuva fraca a moderada durante a madrugada e no terça-feira (5) não há previsão de chuva.