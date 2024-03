Entra ano e sai ano e o cenário de desrespeito a direitos de professoras e professores da rede municipal de Poço Redondo segue o mesmo. Por isso, a categoria decidiu em assembleia realizada nesta terça-feira, 19, que vai paralisar sua atividade no próximo dia 2 de abril.

Mais uma vez, a prefeita Aline Vasconcelos, descumpri com sua palavra e em ofício enviado ao SINTESE diz que não irá pagar 5% referente a parte do que deve de atualização do piso salarial a professoras e professores. Vale ressaltar que o pagamento do percentual (5%) já havia sido aprovado pela câmara de vereadores e publicado em diário oficial.

A gestora argumenta que precisa de dotação orçamentária para realizar o pagamento aos professores e que sem dotação não terá condições de pagar. A Câmara de Vereadores coloca o contrário e diz que a prefeitura não necessita de qualquer dotação para cumprir com o estabelecido.

A gestão da prefeita Aline Vasconcelos não atualizou o piso salarial para professoras e professores da rede municipal de ensino dos anos de 2022, 2023 e 2024.